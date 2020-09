Les 10 jeux vidéos qui ont rapporté le plus à leur concepteur

Les jeux vidéos sont devenus une véritable passion pour les fans de tout âge. mais pour les industries éditrices, il s’agit aussi d’activités qui rapportent gros. Effectivement, ces jeux peuvent amasser des milliards de dollars de revenus. Dans cet article, nous allons présenter les 10 jeux vidéo les plus rentables de l’histoire.

World Of Warcraft

Activision, la société américaine qui développe World Of Warcraft (WoW), un jeu édité par Blizzard, ne connaît pas la crise. Elle ne cesse de s’enrichir et gagne un record inimaginable dans ce secteur.

Grâce au monde imaginaire d’Azeroth, l’industrie brasse des bénéfices avoisinant les 9.23 milliards de dollars. Et à ce jour, WoW demeure l’une des addictions des joueurs : on en compte plus de 10 millions de par le monde. Et nombreux sont ceux qui passent une formation aux jeux vidéo afin de bien débuter dans le jeu.

Crossfire

Conçu en 2007 par la firme Smilegate Entertainement, Crossfire se trouve en deuxième place. Depuis sa création, il a réussi à engranger pas moins de 7.13 milliards de dollars de recettes.

Ce jeu de tir à la première personne qui voir s’affronter deux factions de mercenaires au cœur d’un conflit mondial connaît une très grande popularité en Asie, notamment en Corée du Sud et en Chine. Si Crossfire a pu tirer son épingle du jeu, c’est parce qu’il est destiné à un public très ciblé.

Street Fighter II

Au troisième classement, on retrouve Street Fighter II, le jeu de combat le plus populaire de l’histoire. Il est surtout connu pour la rivalité de son titre avec un autre titre phare qui n’est autre que “Mortal Kombat”.

Depuis son développement en 1991, il a généré environ 6.15 milliards de dollars de revenus. Sa particularité réside dans le fait qu’il est compatible avec le plus grand nombre de consoles. D’un autre côté, on a constaté que depuis sa sortie, l’achat de porte-tablette a également augmenté.

Wii Sports

Le jeu vidéo Wii Sports a connu un immense succès depuis sa sortie. Il se fait tant apprécier par des fans partout dans le monde qu’il a rapporté 5.19 milliards de dollars à la société japonaise Nitendo qui l’a créé. Ce jeu propose en effet un panel de cinq sports dont :

La Boxe

Le Tennis

Le Golf

Le Baseball

Le Bowling

Le but de Wii Sports est de permettre à son joueur de pratiquer son sport préféré, tout en s’amusant dans son salon.

Lineage

On continue avec Lineage qui se retrouve en quatrième place. Ce jeu d’aventure médiéval-fantastique, créé par l’industrie NCSoft, a connu un succès fulgurant en Corée du Sud dès sa sortie en 1998.

Son principe est de faire incarner le joueur en un Elf, Orque, Humain, Nain, Kamael ou Elf Noir pour tuer des monstres, acquérir de l’expérience, et finalement tuer ses ennemis. Malgré la fermeture des serveurs américains de jeu en 2011, il continue à générer entre 250 à 350 millions de recettes par an.

Pac-Man

Le jeu d’arcades qui reste le plus populaire au monde est nul autre que Pac-Man. Il s’agit d’un personnage en forme de rond jaune qui passe dans un labyrinthe hanté par des fantômes et qui doit éviter ces derniers, tout en essayant de manger le plus rapidement possible les pac-gommes et les bonus sur son chemin.

La société japonaise Capcom, développeur du jeu, a ainsi récolté 4.47 milliards de dollars grâce à Pac-man.

Wii Fit

Après Pac-Man, c’est le Wii Fit qui rapporte 4.43 milliards de dollars de bénéficies à son déveploppeur Nitendo. Il attire non seulement les jeunes fans de jeux vidéos mais aussi les personnes les plus âgées qui sont à la recherche d’une activité simple et utile domicile. Le principe du jeu est de permettre au joueur de faire des exercices tout en s’amusant.

Son but est d’améliorer la santé et la condition physique de l’utilisateur. Ainsi, Wii Fit est devenu une véritable activité culturelle.

Dungeon Fighter Online

Ce jeu d’arcades en 2D en ligne a été développé par la firme sud-coréenne Neople. Bien que Dungeon Fighter Online n’ait pas connu une popularité en Europe et aux USA depuis sa sortie en 2005, il a pu tirer un maximum de profits auprès des joueurs sud-coréens et japonais. Il a ainsi réussi à rapporter 4.37 milliards de dollars de recettes.

Puzzle and Dragons

Le jeu Puzzle and Dragons fût édité en 2012 par la société japonaise GungHo Online. Il est le premier jeu mobile à avoir atteint 1 milliard de dollars de recettes au Japon. Et dans le monde, il a généré 3.85 milliards de dollars de bénéfices.

Il doit sa réussite retentissante à l’avènement du marché mobile des jeux vidéos.

Space Invaders

Space Invaders est un jeu développé par la firme japonaise Taito, et sorti en 1978. Il est l’un des plus célèbres jeu d’arcades de l’histoire et a ainsi brassé, en 14 ans, 3.85 milliards de dollars.

Son principe est de détruire des aliens avec un laser, en se déplaçant horizontalement sur l’écran.